Das Wetter: teils sonnig, teils neblig; Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad

Söder verlangt klares Signal für Impfpflicht

Berlin: Bevor am Nachmittag Bund und Länder über schärfere Corona-Regeln beraten, hat Bayerns Ministerpräsident Söder von der Regierung ein rasches Signal für eine Impfpflicht verlangt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, wenn der Expertenrat von einer dramatischen Lage spreche, zugleich aber vor allem nur über neue Kontaktbeschränkungen nachgedacht werde, passe das nicht zusammen. Bund und Länder müssten heute Klarheit schaffen, was wirklich nötig sei, um einer neuen Corona-Welle durch Omikron zu begegnen. Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen will keine Maßnahmen ausschließen. Im Morgenmagazin sagte er, wenn die Corona-Zahlen wegen Omikron so stiegen wie in den Nachbarländern, müsse man wieder alles schließen. Er warnte vor allem vor großen Personalausfällen in der wichtigen Infrastruktur, also etwa bei Polizei, Feuerwehr oder im Gesundheitssektor. Bund und Länder planen Kontaktbeschränkungen noch vor Silvester - auch für Geimpfte oder Genesene.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 10:00 Uhr