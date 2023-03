Meldungsarchiv - 14.03.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Nachts von Franken her Regenfälle; örtlich Gewitter, lokal Starkregen und schwere Sturmböen möglich. Temperaturen zwischen 10 und 4 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen, Werte zwischen 3 und 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 01:00 Uhr