Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne mit einigen wenigen Wolken. 24 bis 28 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefsttemperaturen um 11 Grad. Auch morgen freundlich. Am Donnerstag teils auch bewölkt und im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 27 Grad. Am Freitag zeitweise Regen und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 12:00 Uhr