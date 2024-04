Das Wetter in Bayern: Unbeständig, 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten am Nachmittag. Zwischendurch Regen-, Graupel- und in höheren Lagen Schneeschauer. Örtlich Gewitter möglich. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. In der Nacht zunächst Schauer, später klar. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen und am Samstag bewölkt und zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Sonntag weiterhin unbeständig und windig bei Höchstwerten zwischen 4 und 10 Grad. In den Nächten Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2024 09:45 Uhr