Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später oft Regen.

Das Wetter in Bayern: Vom Alpenrand bis Niederbayern noch ab und zu Sonnenschein, sonst wechselhaft und erst im Norden, später dann überall Schauer und teilweise Gewitter. Höchstwerte: 15 bis 21 Grad. Morgen anfangs im Süden noch sonnig, von Westen her wieder Regen. Am Dienstag und Mittwoch bewölkt und regnerisch. Morgen bis 23 Grad, in den folgenden Tagen maximal 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 11:00 Uhr