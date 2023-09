CSU und Freie Wähler kommen laut Umfrage auf stabile Mehrheit

München: Kurz vor der Landtagswahl in Bayern können CSU und Freie Wähler mit einer stabilen Mehrheit rechnen. Im aktuellen BR24-Bayerntrend von infratest dimap verlor die CSU zwar im Vergleich zur letzten Erhebung drei Prozentpunkte und kommt nur noch auf 36 Prozent. Dafür legten die Freien Wähler auf 17 Prozent zu - ein Plus von fünf Punkten und ein Rekordwert für die Partei. Die Freien Wähler würden damit auch die Grünen als zweitstärkste Kraft im Freistaat ablösen. Diese kommen derzeit auf 15 Prozent knapp vor der AfD mit 13 Prozent. Die SPD liegt nach der Umfrage nur bei neun Prozent, die FDP wäre mit drei Prozent nicht mehr im Parlament vertreten. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. CSU und Freie Wähler haben angekündigt, ihre Koalition fortsetzen zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 20:00 Uhr