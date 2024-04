China bestreitet jegliche Verwicklung in den Ukraine-Krieg

Peking: China bestreitet jede Verwicklung in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das geht aus einer Mitteilung nach dem Treffen von Staatschef Xi Jinping mit Bundeskanzler Scholz hervor. Darin heißt es, China sei kein Beteiligter und keine Partei in der Ukraine-Krise. Stattdessen habe Peking Friedensgespräche - so wörtlich - "auf seine Weise gefördert". Xi betonte, Frieden und Stabilität hätten Vorrang. China gilt als enger Verbündeter Russlands. Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen chinesische Unternehmen, Produkte an Russland zu liefern, die für zivile, aber auch für militärische Zwecke verwendet werden können. - Die USA haben daher bereits einige Unternehmen mit Sanktionen belegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 12:00 Uhr