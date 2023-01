CDU-Experte regt Rückkauf von Gepard-Panzern von Katar für die Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der neuen massiven russischen Luftangriffe auf die Ukraine hat der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter vorgeschlagen, dass die Bundesregierung Gepard-Flugabwehrpanzer von Katar und Brasilien zurückkauft. Diese seien einsatzfähig und würden dort derzeit nicht benötigt. Man müsse alles tun, was zum Sieg der Ukraine beitragen könne, sagte Kiesewetter der Süddeutschen Zeitung. Katar und Brasilien hatten Gepard-Panzer gekauft, um ihre Stadien bei den Fußball-Weltmeisterschaften 2014 und 2022 zu schützen. - Was eine Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine angeht, hat Rheinmetall vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Der Chef des Rüstungskonzerns, Papperger, sagte in einem Interview, die vorhandenen eigenen Panzer vom Typ Leopard könne man frühestens bis Anfang kommenden Jahres instand setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 14:00 Uhr