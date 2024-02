Cannabis-Legalisierung soll bald kommen

Berlin: Die Ampel-Koalition hat sich offenbar endgültig darauf geeinigt, den Konsum von Cannabis zu legalisieren. Das haben SPD, Grüne und FDP mitgeteilt. Medienberichten zufolge wurden letzte Unstimmigkeiten ausgeräumt. Wesentliche inhaltliche Korrekturen gab es nicht mehr. Der Gesetzentwurf soll noch in diesem Monat in den Bundestag, damit er zum 1. April in Kraft treten kann. Vertreter der Regierung sprachen von einem Meilenstein: endlich werde die Drogenpolitik modernisiert, der Schwarzmarkt bekämpft und die Konsumenten entkriminalisiert, heißt es. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach sollen Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge für Volljährige erlaubt sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 09:00 Uhr