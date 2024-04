Cannabis ist für Erwachsene in Deutschland jetzt legal

Berlin: Erwachsene dürfen in Deutschland ab sofort Cannabis anbauen, besitzen und konsumieren. Um Mitternacht ist die umstrittene Teil-Legalisierung in Kraft getreten. In der Öffentlichkeit darf gekifft werden, aber nicht in der Nähe von Kindern und Jugendlichen, Schulen, Kitas, Spiel- und Sportplätzen und tagsüber auch nicht in Fußgängerzonen. Ab Juli sollen Anbau und Abgabe über sogenannte Cannabis-Clubs ermöglicht werden. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin versammelten sich in der Nacht mehrere hundert Menschen, um die Legalisierung zu feiern. Mit angezündetem Joint tanzten sie zu Reggae-Musik. Die Ampel-Koalition hatte das Gesetz gegen große Widerstände von Oppositionsparteien, aus den Bundesländern und Verbänden durchgesetzt. Ihr Ziel ist es, den Schwarzmarkt einzudämmen und Gesundheitsgefahren zu reduzieren. Die bisherige Verbots-Politik sei gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 02:00 Uhr