Bundestag verpflichtet Großkonzerne zu mehr Transparenz

Deutscher Computerspielpreis geht an "Chained Echoes"

Berlin: Das Retro-Spiel "Chained Echoes" ist mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet worden - die Entwickler erhielten dafür am Abend 100.000 Euro. "Chained Echoes" ist an Rollenspiele der 90er Jahre angelehnt und bietet rundenbasierte Kämpfe, bei denen die Figuren ihre Fähigkeiten verbessern können. Bei der Veranstaltung in Berlin vergab der Verband der deutschen Games-Branche gemeinsam mit der Bundesregierung Preise in insgesamt 15 Kategorien. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Spiele mindestens zu 80 Prozent in Deutschland entwickelt wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2023 03:00 Uhr