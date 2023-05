Bundestag stimmt über Pflegereform ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi begrüßt bayerischen Tarifabschluss im Nahverkehr

München: Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich zufrieden mit dem Tarifabschluss für die rund 7.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in Bayern. Man habe den Fahrtwind der Verdi-Streiks genutzt und so ein klar verbessertes Angebot erreicht, sagte Verhandlungsführer Sinan Öztürk. Inhaltlich wurde der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst übernommen, außerdem seien Wechsel- und Schichtzulagen erhöht worden. Das bedeutet eine steuerfreie Einmalzahlung von 3000 Euro und eine Erhöhung von 5,5 Prozent plus einem monatlichen Fixbetrag von mindestens 200 Euro. Außerdem hat die Deutsche Bahn der Gewerkschaft EVG ein neues Angebot für einen bundesweiten Tarifabschluss vorgelegt. Der könnte zwei Jahre laufen und sieht 12 Prozent mehr Lohn für die untersten Gehaltsgruppen vor und wird jetzt von der EVG geprüft. Mit der Einigung in Bayern und dem neuen Angebot sind neue Streiks im Bahnverkehr am langen Pfingstwochenende vom Tisch.

