Bundestag stimmt Marine-Einsatz im Roten Meer zu

Berlin: Der Bundestag hat am Nachmittag außerdem einem Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer die Zustimmung erteilt. Damit kann sich die deutsche Marine an der EU-Mission beteiligen, bei der Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen aus dem Jemen geschützt werden sollen. Konkret geht es um die Fregatte "Hessen", die nun Kurs auf ihr Einsatzgebiet nehmen kann. An Bord der "Hessen" befinden sich rund 240 Bundeswehrangehörige. Verteidigungsminister Pistorius hatte den Marine-Einsatz als den gefährlichsten seit Jahrzehnten bezeichnet. Die Huthi-Rebellen attackieren Handelsschiffe im Roten Meer, um damit ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen zu erzwingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 18:00 Uhr