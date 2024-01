Bundestag erinnert in Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus

Berlin: Vor der Generaldebatte hat der Bundestag in einer Gedenkstunde an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert. Die ungarische Holocaust-Überlebende Eva Szepesi schilderte eindringlich ihr Leid und das Grauen im Vernichtungslager Auschwitz, aus dem sie als Zwölfjährige von russischen Soldaten befreit wurde. Die 91-Jährige appellierte an alle, zu widersprechen, wenn antisemitische Äußerungen fallen. Wörtlich sagte sie: "Nie wieder ist immer jetzt." Als zweiter Gastredner sagte der Sohn eines polnischen Holocaust-Überlebenden und Sportjournalist Marcel Reif, die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus machten ihm Hoffnung. Das Vermächtnis seines Vaters sei ein für ihn prägender Satz gewesen: "Sei ein Mensch."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 15:00 Uhr