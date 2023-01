Bundestag debattiert über Maßnahmen gegen Fachkräftemagel

Kurzmeldung ein/ausklappen Drittes LNG-Terminal in Brunsbüttel eingetroffen

Brunsbüttel: Im Industriehafen der Stadt in Schleswig-Holstein ist in der Früh ein weiteres schwimmendes Terminal mit Flüssigerdgas eingetroffen. Das etwa 300 Meter lange Schiff legte am Elbehafen von Brunsbüttel an. Damit kann bereits der dritte Standort in Deutschland in Betrieb gehen, an dem Flüssiggas verarbeitet werden soll. Zuvor waren ähnliche Terminalschiffe im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern mit der Flüssiggasvererbeitung gestartet. Mit dem Import will Deutschland unabhängiger werden von Energielieferungen aus Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 12:00 Uhr