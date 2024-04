Bundespräsident Steinmeier reist für drei Tage in die Türkei

Berlin: Bundespräsident Steinmeier beginnt heute einen offiziellen Besuch in der Türkei. Erstes Ziel ist Istanbul, wo er sich mit dem gerade im Amt bestätigten Bürgermeister Imamoglu treffen will. Dieser gilt als Hoffnungsträger der Opposition und als möglicher künftiger Präsidentschaftsanwärter. Mit dem amtierenden Präsidenten Erdogan wird Steinmeier erst am dritten Tag seines Besuches in Ankara zusammentreffen.

