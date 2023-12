Bundesanwaltschaft lässt mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festnehmen

Berlin: In Deutschland und den Niederlanden sind vier mutmaßliche Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Hamas festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gab es eine Festnahme in Rotterdam und drei in Berlin. Dorthin hätten Waffen gebracht und für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen bereitgehalten werden sollen. Das Erddepot in Europa sei in der Vergangenheit heimlich von der Hamas angelegt worden, erklärte die Bundesanwaltschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 02:00 Uhr