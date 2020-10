Bund und Länder einigen sich auf teilweisen Lockdown

Nachrichtenarchiv - 28.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich mit den Ministerpräsidenten der Länder angesichts der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen auf einen teilweisen Lockdown ab Montag verständigt. Merkel begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass eine Nachverfolgung der Corona-Infektionsketten mittlerweile nicht mehr möglich sei. Die Kanzlerin sprach von einem schweren Tag, auch für die politischen Entscheidungsträger. CSU-Chef Söder erklärte, jetzt gehe es darum, Solidarität zu zeigen. Deutschland sei kein Ego-Land. In den nächsten vier Wochen werden private Treffen auf zwei Haushalte und maximal zehn Personen beschränkt sowie Gastronomiebetriebe geschlossen. Heruntergefahren werden soll auch der Kultur- und Freizeitbereich, was Schließungen von Kinos, Theatern und Opernhäusern bedeutet. Auch touristische Übernachtungen sollen im kommenden Monat nicht mehr möglich sein. Dagegen bleiben Schulen und Kitas geöffnet. Wie die Kanzlerin sagte, müsse die Wirtschaft soweit wie möglich intakt bleiben. Merkel kündigte in diesem Zusammenhang ein Hilfsprogramm für die von den neuen Einschränkungen betroffenen Betriebe an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 23:00 Uhr