Bürger sehen Deutschland schlecht gegen Spionage gerüstet

Berlin: Der russische Lauschangriff auf die Bundeswehr beschäftigt die Deutschen. Nach einer Erhebung von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend sehen 67 Prozent der Befragten die Bundesrepublik schlecht auf Spionageversuche vorbereitet. Ungefähr ebenso viele Befragte befürchten, dass Deutschland Ziel geheimdienstlicher Aktionen Moskaus werden könnte. Auch die Haltung Berlins zum Ukraine-Krieg treibt viele Bundesbürger um. So unterstützen 61 Prozent die Linie von Bundeskanzler Scholz, Kiew nicht die besonders weitreichenden Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. Ähnlich viele Befragte befürchten nämlich, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, wäre die Union mit 29 Prozent stärkste Kraft. Es folgen die AfD mit 19, die SPD mit 16, die Grünen mit 14 und die FDP mit fünf Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 18:15 Uhr