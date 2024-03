Britische Prinzessin Kate macht Krebsdiagnose öffentlich

London: Die britische Prinzessin Kate hat Krebs. Wie die 42-Jährige in einer Videobotschaft sagte, macht sie derzeit eine Chemotherapie. Ihr gehe es gut, so Kate, ihre Familie brauche nun aber "Zeit, Raum und Privatsphäre". Die Krebsdiagnose habe sie nach ihrer Bauch-Operation im Januar bekommen. Der britische König Charles lobte Kates Mut, die Krankheit öffentlich zu machen. Charles selbst hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass er an Krebs erkrankt ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 01:00 Uhr