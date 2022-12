Brauns Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft im Wirecard-Prozess

Kurzmeldung ein/ausklappen Huml nimmt im Masken-Untersuchungsausschuss Politik in Schutz

München: Bayerns Ex-Gesundheitsministerin Huml hat im Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags die Politik in Schutz genommen. Huml erklärte, zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 konnten die bayerischen Gesundheitsbehörden nicht die sonst übliche Sorgfalt an den Tag legen. Der weltweite Versorgungsmangel, die fehlende Kenntnis über das Corona-Virus und die steigenden Infektionszahlen hätten von allen Verantwortlichen große Eile erfordert, so Huml weiter. Der Masken-Untersuchungsausschuss soll dazu dienen, Masken-Geschäfte der Staatsregierung sowie mögliche Beteiligungen von Politikern und teils hohe Provisionszahlungen auch an Abgeordnete aufzuklären. Am Freitag sagt mit Ministerpräsident Söder der vorerst letzte Zeuge aus.

