Brand zerstört tragende Strukturen der Kopenhagener Börse

Kopenhagen: Bei dem großen Brand der historischen Börse in der dänischen Hauptstadt sind tragende Strukturen beschädigt worden. Die Feuerwehr bestätigte, dass das Gebäude in Kopenhagen zu einem Teil stark verbrannt ist, aber wohl insgesamt keine Einsturzgefahr besteht. Die Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Ursache ist noch unklar. Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen äußerte sich bestürzt und sagte, ein Stück dänischer Geschichte stehe in Flammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 17:00 Uhr