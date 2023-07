Brände in Griechenland laut Ministerium unter Kontrolle

Meldungsarchiv - 28.07.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die griechische Feuerwehr hat im Kampf gegen die Brände im Land weitere Fortschritte gemeldet. In allen Regionen Griechenlands sind die Feuer unter Kontrolle gebracht oder gelöscht worden, teilte das Ministerium für Bürgerschutz mit. In den vergangenen zehn Tagen gab es in Griechenland 667 Wald- und Buschbrände, drei Menschen starben. Außerdem kamen zwei Piloten ums Leben, als ihr Löschflugzeug abstürzte. Nach Angaben des Ministeriums war in den meisten Fällen fahrlässiges Handeln die Brandursache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2023 12:45 Uhr