BR-Koproduktion mit Kamerapreis ausgezeichnet

Köln: Der Bayerische Rundfunk freut sich über eine Auszeichnung beim Deutschen Kamerapreis. So erhielt die BR-Koproduktion "Sensibelchen" in der Kategorie Kurzfilm einen Preis. Noah Böhm erzählt die Geschichte einer problematischen Beziehung zwischen zwei Brüdern. Das BR-Fernsehen hat fünfmal im Jahr Kurzfilmnächte zu bestimmten Themen im Programm. Alle Filme sind auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 19:00 Uhr