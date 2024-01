Bis 2049 fehlen laut Prognose Hunderttausende Pflegekräfte

Berlin: Bis zum Jahr 2049 werden in Deutschland wohl mindestens eine viertel Million Pflegekräfte fehlen. Das hat das Statistische Bundesamt vorausberechnet. Grund ist laut den Experten die Alterung der Gesellschaft. Je nach demografischer Entwicklung und gesellschaftlichen Veränderungen könnte der Bedarf noch höher ausfallen. Dann könnten in den kommenden 25 Jahren bis zu 690.000 Pflegekräfte fehlen. In diesem Modell gehen die Experten davon aus, dass nicht nur mehr Menschen Pflege brauchen, sondern dass außerdem die Maßnahmen zur Förderung der Pflege nicht die erhoffte Wirkung zeigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 09:45 Uhr