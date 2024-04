Bevölkerung schrumpft laut Studie im Osten und wächst im Süden

Gütersloh: Die deutsche Bevölkerung wird sich laut einer Berechnung der Bertelsmann-Stiftung bis 2040 regional sehr unterschiedlich entwickeln. Während die meisten ostdeutschen Bundesländer in den kommenden Jahren ein großes Minus verzeichnen werden, gibt es in Bayern, Baden-Württemberg und vor allem Berlin einen Zuwachs. Außerdem altert die Gesellschaft: Der Anteil der über-65-jährigen an der Gesamtbevölkerung steigt von 22 auf 28 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 05:00 Uhr