Berlin reagiert ablehnend auf Macrons Äußerung zu Bodentruppen

Berlin: Die Äußerung von Frankreichs Präsident Macron, es könnten westliche Bodentruppen in die Ukraine entsendet werden, stößt bei Berliner Politikern auf Kritik. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger hat gesagt, damit überschreite Frankreich eine Linie, die Deutschland, aber auch andere Länder wie die USA, klar gezogen hätten. Ihr Parteikollege, Grünen-Chef Nouripour, erklärte, er habe einen launigen Macron erlebt, der einfach habe sagen wollen, "ich will nichts ausschließen". In Deutschland sei das überhaupt kein Thema. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, betonte, der Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine stehe nicht zur Debatte. Er fordert aber weitere Waffenlieferungen - auch was Taurus-Marschflugkörper angeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 12:00 Uhr