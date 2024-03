Bei Busunfall nahe Leipzig sterben mindestens fünf Menschen

Leipzig: Auf der Autobahn A9 bei Leipzig ist ein Reisebus schwer verunglückt. Nach Polizeiangaben kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Außerdem ist von einer zweistelligen Verletztenzahl die Rede. Die Krankenhäuser in der Umgebung haben sich auf einen Großeinsatz vorbereitet: Ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses Leipzig teilte mit, dass die Notaufnahme alarmiert ist und Operationssäle vorbereitet werden. Eine Polizeisprecherin sprach von einer sehr unübersichtlichen Lage. Der Unfall ereignete sich demnach am Vormittag nahe Leipzig zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz in Fahrtrichtung München. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Bus von der Fahrbahn ab und kippte um. Es handelt sich um eine Fahrzeug von Flixbus. Wie das Unternehmen mitteilte, waren 53 Fahrgäste und zwei Fahrer an Bord. Der Wagen war auf dem Weg von Berlin nach Zürich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 13:00 Uhr