Bei Amoklauf in Hamburg gibt es acht Tote und mehrere Velretzte

Meldungsarchiv - 10.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: In einem Gemeindesaal der Zeugen Jehovas sind in der Hansestadt bei einem Amoklauf acht Menschen getötet und mehrere Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befindet sich unter den Toten auch der mutmaßliche Schütze. Die Tat geschah am Abend, während einer Veranstaltung der Gemeinde. Ein Mann feuerte demnach zunächst immer wieder durch ein Fenster, bevor er in das Gebäude eindrang und dort weiter schoss. Der "Spiegel" berichtet, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um ein früheres Mitglied der Gemeinde handelt, das ausgeschlossen wurde. Bestätigt ist das bisher nicht. Weitere Details gibt die Polizei am Mittag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 12:00 Uhr