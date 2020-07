BDI warnt vor wirtschaftlichem Desaster beim Brexit

Corona-Zahlen in den USA erreichen neuen Höchststand - Fauci spricht von "Alptraum"

Washington: Angesichts eines weiteren Rekordhochs bei den Neuinfektionen in den USA hat der Immunologe Anthony Fauci das Coronavirus als schlimmsten Alptraum bezeichnet. Die Effizienz, mit der das Virus Menschen anstecke, sei wirklich bemerkenswert, sagte der Experte, der auch die Trump-Regierung berät. Er führt die hohen Fallzahlen auch darauf zurück, dass die amerikanische Politik so zerstritten ist. Sonst hätte es einen koordinierteren Ansatz gegeben. So seien aber viele US-Bundesstaaten mit den Lockerungen zu früh vorgeprescht. Vor allem der Süden und Westen des Landes sind stark betroffen. Zuletzt hatte die Johns-Hopkins-Universität mehr als 65.000 neue Fälle an einem Tag registriert - so viele wie nie zuvor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 06:00 Uhr