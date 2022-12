Bayern scheitert im Bundesrat mit Antrag zu Erbschaftssteuer

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht teil noch klar, teils noch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald noch Schnee mit Glättegefahr, sonst trocken und gebietsweise klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte minus 3 bis minus 11 Grad. Morgen und auch Sonntag teils länger trüb oder bewölkt, teils sonnig. Am Montag in Alpennähe und im höheren Bayerischen Wald teils sonnig, sonst bewölkt oder trüb. Höchstwerte minus 8 bis plus 1 Grad, am Montag minus 4 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2022 20:00 Uhr