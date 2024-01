Bayern bleibt Schlusslicht bei Windkraft-Ausbau

Mainz: Beim Windkraft-Ausbau in Deutschland bleibt Bayern Schlusslicht. Das zeigt eine Analyse der Daten der Bundesnetzagentur - erstellt vom SWR. Demnach sind im Freistaat im vergangenen Jahr 17 neue Windräder genehmigt worden. Verbände und Experten kritisieren gegenüber dem SWR, dass Bayern bei der Windkraft immer weiter abgehängt werde. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen waren es 370. Deutschlandweit wurden der Analyse zufolge insgesamt fast 1.500 neue Windräder genehmigt und damit dreimal so viele wie am Tiefpunkt im Jahr 2019. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet, dass sich der Ausbau noch weiter beschleunigen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 12:00 Uhr