Bayerisches Kabinett berät über Härtefallfonds

Kurzmeldung ein/ausklappen Halle-Attentäter nimmt Geiseln in Hochsicherheitsgefängnis

Burg: Der rechtsextreme Attentäter von Halle hat am Abend in einem Gefängnis in der Nähe von Magdeburg zwei Justizvollzugsbeamte in seine Gewalt gebracht. Nach Angaben des Justizministeriums konnte er nach weniger als einer Stunde überwältigt werden. Dabei wurde er verletzt. Seine beiden Geiseln sind körperlich unversehrt. Die Hintergründe sind noch unklar. Der 30-jährige Stephan B. sitzt in dem Hochsicherheitsgefängnis in Burg eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung ab. Er hatte vor gut drei Jahren versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen. Dabei hatte er zwei Menschen ermordet und weitere verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 10:00 Uhr