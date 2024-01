Bauernproteste sorgen für Behinderungen im Verkehr

München: In ganz Deutschland sind die Proteste der Bauern gegen die geplanten Subventionskürzungen angelaufen. Dabei kam es vielerorts bereits zu starken Verkehrsbehinderungen, auch in Bayern. Auf verschiedenen Autobahnen werden Anschlussstellen durch Traktoren blockiert. Betroffen sind etwa Abschnitte auf der A7, der A8 und der A 93. Bundesweit sind Hunderte Aktionen angemeldet, darunter Sternfahrten und Blockaden. In Bayern findet die zentrale Auftaktveranstaltung zur Protestwoche am Münchner Odeonsplatz statt. Die Polizei hat in der Landeshauptstadt rund 400 Beamte im Einsatz. Ein Sprecher sagte dem BR, eine vergleichbare Versammlungslage mit so vielen Traktoren habe man noch nicht erlebt. Die Bundesregierung hat nach massiver Kritik bereits einen Teil der Kürzungen wieder zurück genommen. Doch das reicht den Landwirten nicht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 09:00 Uhr