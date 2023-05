Bahn-Gewerkschaft EVG will Warnstreik nicht absagen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesrat debattiert abschließend über Wahlrechtsreform

Berlin: Im Bundesrat steht die abschließende Debatte über die vom Bundestag beschlossene Wahlrechtsreform an. Die Ampelregierung will die Größe des Bundestags auf nur noch 630 Sitze verkleinern. Die Pläne sind in der Länderkammer umtritten. Bayerns Ministerpräsident Söder, der die Wahlrechtsform für verfassungswidrig hält, will den Vermittlungsausschuss anrufen. Dass dieser Antrag eine Mehrheit findet, gilt jedoch als unwahrscheinlich. - Im Bundestag findet derzeit eine Feierstunde zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels statt. Unionsfraktionschef Merz zeigte sich in seiner Rede dankbar, dass eine Versöhnung zwischen Juden und Deutschen nach dem Holocaust und den Gräueltaten des NS-Regimes möglich war. Merz sagte wörtlich: "Die deutsch-israelische Freundschaft gleicht einem Wunder." An der Sitzung nehmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2023 10:00 Uhr