Bahn geht gegen GDL-Streik in Berufung

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn unternimmt einen weiteren Versuch, gegen den bevorstehenden Streik der Lokführergewerkschaft GDL juristisch vorzugehen. Wie das Landesarbeitsgericht in Frankfurt mitteilte, wird ab heute Nachmittag ab 17 Uhr über die Berufung der Bahn verhandelt. Eine Stunde später sollen die ersten Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr beginnen. Im Personenverkehr startet der Streik in der kommenden Nacht. Gestern hatte das Arbeitsgericht in Frankfurt einen Eilantrag der Bahn gegen den Arbeitskampf abgewiesen. Das Unternehmen hält den Streik für unverhältnismäßig. Die GDL will den Zugverkehr bis Freitagabend bundesweit lahmlegen, um ihre Forderungen im Tarifkonflikt zu untermauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 12:00 Uhr