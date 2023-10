Baerbock verspricht Gazastreifen 50 Millionen Euro humanitäre Soforthilfe

Amman: Angesichts der prekären Lage im Gazastreifen verstärkt Deutschland seine Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung. Bei ihrem Besuch in Jordanien sagte Außenministerin Baerbock am Abend 50 Millionen Euro Soforthilfe zu. Mit dem Geld sollen internationale Organisationen wie das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen unterstützt werden. Es gehe um Hilfe für die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind. Baerbock und ihr jordanischer Kollege Safadi waren sich einig, dass es für den Krieg zwischen der Hamas und Israel eine Verhandlungslösung geben müsse. Am Ende muss aus Sicht der beiden neben dem israelischen Staat auch ein palästinensischer stehen. Anläufe zur Umsetzung dieser Zweistaatenlösung blieben in den vergangenen Jahrzehnten aber ohne Erfolg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 22:15 Uhr