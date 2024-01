Baerbock setzt sich für Feuerpausen im Gazakrieg ein

Kairo: Bundesaußenministerin Baerbock hat das Recht der Palästinenser auf den Gazastreifen und das Westjordanland betont. Das sei deren Heimat, so Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem ägyptischen Kollegen Schukri in Kairo. Die deutsche Außenministerin fordert eindringlich neue Feuerpausen, damit die Menschen im Gazastreifen mit Hilfsgütern versorgt werden können. Nach ihrem kurzen Stopp in Kairo fliegt Baerbock weiter nach El Arish, in den Norden der ägypstischen Sinai-Halbinsel. Von dort wird ein Großteil der internationalen Hilfslieferungen in den wenige Kilometer entfernten Gazastreifen weitertransportiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 14:00 Uhr