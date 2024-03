Baerbock beginnt Nahost-Reise in Ägypten

Kairo: Außenministerin Baerbock ist zu Beginn ihrer Nahost-Reise in Ägypten eingetroffen. Die Not der Menschen im Gazastreifen steht dabei im Mittelpunkt von Baerbocks Gesprächen. Die UNO warf Israel angesichts einer drohenden Hungersnot in Gaza vor, Hilfslieferungen zu behindern. Obwohl laut UN 500 LKW-Ladungen täglich möglich seien, ließen israelische Behörden im März bisher nur gut 150 pro Tag in den Gazastreifen einfahren. Damit werde lebensrettende Hilfe verhindert, kritisierte UNRWA-Chef Lazzarini. Derweil belagert Israel weiter drei Krankenhäuser im Gazastreifen. Dort sollen sich nach israelischen Angaben Hamas-Terroristen verschanzen und Waffen horten. Auch auf die mit Flüchtlingen überlaufene Stadt Rafah im Süden gab es Angriffe mit offenbar mehreren Toten. Am Nachmittag soll der Weltsicherheitsrat über eine von den USA eingebrachte Resolution für eine Feuerpause beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 14:00 Uhr