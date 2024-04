Außenministerin Baerbock reist noch heute nach Israel

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock reist nach dem iranischen Angriff noch heute nach Israel. Sie will nach eigenen Worten dort besprechen, wie weitere Gewalt verhindert werden kann. Baerbock sprach sich zugleich für eine Verschärfung der EU-Sanktionen gegen den Iran aus. Es kommt laut der Außenministerin jetzt darauf an, Iran Einhalt zu gebieten, ohne einer Eskalation Vorschub zu leisten. Baerbock wird morgen Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu, Außenminister Katz sowie Oppositionsführer Gantz führen, der ebenfalls dem israelischen Kriegskabinett angehört. Netanjahu hatte zuvor eine - so wörtlich - "kluge Reaktion" auf den iranischen Angriff angekündigt. Der Iran solle nervös warten müssen, genauso, wie es Israel vor dem Angriff am späten Samstagabend ergangen sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 14:45 Uhr