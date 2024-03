Angekündigte Rentenerhöhung sorgt für Diskussionen

Berlin: Die von Bundesarbeitsminister Heil angekündigte Rentenerhöhung hat eine neue Diskussion in der Koalition ausgelöst. FDP-Fraktionschef Dürr forderte in der Bild-Zeitung erneut eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters. Wer später aus dem Erwerbsleben ausscheide, solle mehr Rente erhalten, wer früher gehe, weniger. Kritik an der Renten-Erhöhung ab Juli kam von der Jungen Union. JU-Chef Winkel forderte im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" eine faire Verteilung der hohen Rentenlasten. Dazu müssten auch Rentner einen Beitrag leisten. Bundesarbeitsminister Heil hatte gestern angekündigt, dass die Renten zum 1. Juli bundesweit um 4,57 Prozent steigen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 06:00 Uhr