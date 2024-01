Ampel-Verteidigungspolitiker fordern mehr Tempo bei Drohnenabwehr

Berlin: Verteidigungspolitiker der Ampel-Koalition fordern, die Drohnenabwehr hierzulande deutlich zu stärken. Der FDP-Politiker Faber sagte der Bild am Sonntag, hier gebe es einen risiegen Nachholbedarf. Die Drohnensichtungen in den vergangenen Monaten wiesen stark auf Russland hin. So würden über dem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gelegenen Truppenübungsplatz Klietz - an dem ukrainische Soldaten an Leopard-1-Panzern ausgebildet werden - regelmäßig Drohnen gesichtet. SPD-Verteidigungsexperte Schwarz erklärte, die Bundeswehr brauche "mehr Tempo". Deutschland dürfe nicht zulassen, dass Russland Truppenübungsplätze mit Drohnen ausspioniert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 06:30 Uhr