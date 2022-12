40 Prozent der Haushalte in Kiew sind offenbar ohne Strom

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewählter US-Abgeordneter Santos steht im Visier der Justiz

New York: Die US-Justiz hat gegen den neu gewählten republikanischen US-Kongressabgeordneten Santos straftrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die zuständige Staatsanwältin begründete das mit "Lügen und Ungereimtheiten" in seinem Lebenslauf. Diese seien "schlichtweg atemberaubend". Santos hatte bei den Zwischenwahlen im Bundesstaat New York einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen. Anfang der Woche hatte er in einem Interview gestanden, seinen Lebenslauf erheblich gefälscht zu haben. Anders als behauptet, habe er nie bei den Banken Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet und auch keinen Hochschulabschluss erworben. Zudem sei er Katholik und nicht Jude. Santos entschuldigte sich dafür, seinen Lebenslauf - so wörtlich - "ausgeschmückt" zu haben. Seinen Sitz im Kongress will er aber nicht aufgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 14:00 Uhr