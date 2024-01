24 israelische Soldaten sterben im Gazastreifen

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die Tötung von 21 Soldaten im Gazastreifen als Desaster bezeichnet. Bei dem Einsatz gegen die Hamas war nach Armeeangaben gestern unter anderem ein israelischer Panzer mit Panzerfäusten angegriffen worden. Zudem starben drei weitere israelische Soldaten bei Einsätzen im Gazastreifen. Der Montag sei einer der härtesten Tage seit Ausbruch des Krieges gewesen, schrieb Netanjahu im Online-Netzwerk X. Gleichzeitig kündigte er an, dass Israel die Offensive im Gazastreifen bis zum vollständigen Sieg fortsetzen werde. Auslöser des Krieges ist das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Hamas-Terroristen und andere Extremisten am 7. Oktober im Süden Israels verübt hatten.

