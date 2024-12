Pixi-Bücher-Ausstellung: Kleine Geschichten, große Wirkung

Ja, Eltern müssen sich eine Menge einfallen lassen, um Kinder an diesen dunklen Dezembertagen aus dem Bett zu locken. Dabei ist fast jedes Mittel recht und ein kleines, zehn mal zehn Zentimeter großes Buch reißt ja auch kein riesiges Loch in die Haushaltskasse.

Eine Idee aus Dänemark

"Meine Schwester hat zu ihrem fünften Geburtstag ganz viele bekommen," erzählt Karl etwas leidenschaftslos. Aber Karl ist ja auch schon groß, ganze acht Jahre alt. Deswegen ist seine Begeisterung für Pixi-Bücher kleiner geworden. Kein Wunder, die richten sich auch an eine andere Zielgruppe, erklärt Eleonore Gregori, die beim Carlsen Verlag die Reihe betreut: "Pixi-Bücher sind gemacht für Kindergartenkinder. Die Zielgruppe ist maximal groß: Wir wollen alle Kinder erreichen, für jeden und jedes soll was dabei sein."

Die Idee des dänischen Verlegers Per Hjald Carlsen ging auf: Seit 1954 haben sich in Deutschland 500 Millionen kleine Bücher verkauft. Was macht das Erfolgsrezept aus? "Das kleine Format war ein Glücksgriff," so Eleonore Gregori. "Es passt wunderbar in kleine Kinderhände und in die vollen Taschen junger Eltern." Der Preis sei "unschlagbar überzeugend" und erreiche auch Familien, die nicht viel Geld in Kinderbücher investieren könnten. "Und der dritte Grund ist die Vielfalt."

Ideal für unterwegs

Bei 50 Pfennig damals und 99 Cent heute überlegen nicht viele. Und die Pixi-Aufsteller stehen nicht nur in Buchhandlungen, sondern auch in Drogerien oder Tankstellen. Places to be für junge Familien. Dazu noch ein Vorteil:

"Pixi ist einfach gut, weil man kann sie überall hin mitnehmen, man kann sie einfach in eine Tasche stecken," erklärt Karl. Damit dürften Pixi-Bücher neben Haarspangen und Schnullern auch zu den Dingen gehören, die am häufigsten während einer Kindheit verloren gegangen sind.

Ein Planschbecken voller Pixis

Wer da einem bestimmten Pixi-Buch bis heute nachtrauert, der hat die Chance, sein Lieblingsstück im Münchner Literaturhaus vielleicht wiederzusehen. Die Ausstellung bietet zudem ein ganz besonderes Erlebnis: ein Planschbecken voller Pixis.

Einmal in Büchern baden – aus so einem Kind muss ja eine Leseratte werden. Und noch ein Fun Fact: Der Name Pixi geht auf ein englisches Wort zurück und bedeutet Kobold. Alle Eltern wissen, so etwas wohnt zumindest zeitweise in jedem Haus.