Wo die wilden Striche wohnen: Kinderbücher in der Pinakothek

Aber auch ernste Themen kommen vor: Ein riesiger Haufen Bücher, so hoch und breit wie ein Tannenbaum. Oben links ein Mann auf einem Balkon, das Gesicht verborgen unter Ritterhelm und Maske. Und ein entzündetes Streichholz, das direkt auf den Berg zufliegt.

"Wo die wilden Striche wohnen" heißt die hinreißende Schau, der Titel ist natürlich eine Hommage an Maurice Sendak und seinen Weltbestseller "Wo die wilden Kerle wohnen" aus den 60er Jahren – für viele das beste Kinderbuch aller Zeiten.

Nicht nur die Bücher, auch die Ausstellung selbst ist ein Hingucker: Der bekannte Illustrator Christoph Niemann hat Wandzeichnungen zum Thema Fläche und Linie beigesteuert, und Carina Deuschl hat die Pfeiler der Rotunde unter dem Glasdach in bunte Häuser verwandelt, die Bücher liegen also nicht in Vitrinen oder auf Tischen, nein man kann – und muss- viele Türen öffnen und sieht sie dann senkrecht vor sich. Und natürlich gibt’s auch jede Menge Bücher zum Anfassen, so richtig zum Anfassen und umblättern – bis Kind und Eltern rufen: nochmal!

"Wo die wilden Striche wohnen": Ab 11.10. in der Pinakothek der Moderne.