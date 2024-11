"Frei und gleich" – Kinderbuch über die Menschenrechte

Anthony Tyrer wurde zur Polizei vorgeladen. Zusammen mit zwei Freunden hatte er, 15 Jahre alt und auf der zu Großbritannien gehörenden Isle of Wright lebend, einen Klassenkameraden geschubst und ihm wehgetan. Laut Gesetz gab es dafür drei Schläge mit der Route, in Anwesenheit des Vaters und eines Arztes. 1972 war das – Anthony Tyrer wollte sich mit dieser Bestrafung nicht abfinden. Er wandte sich an die Europäische Menschenrechtskommission und schließlich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, erzählt die Juristin Angelika Nußberger. "Und der Gerichtshof musste sich damit auseinandersetzen, ob er einen Standard anwenden kann in den 70er Jahren, der vielleicht in den 50er Jahren noch kein Standard war für das Verständnis der Menschenwürde."

Am Beispiel dieses und anderer interessanter Verfahren am Europäischen Gerichtshof erzählt Angelika Nußberger von den Menschenrechten. Die Münchner Künstlerin Rotraut Susanne Berner hat, mit Buntstift, symbolische Illustrationen und Vignetten für die einzelnen Kapitel gezeichnet. Bei der Geschichte von Anthony Tyrer etwa sieht man ein Mädchen im roten Kleid in der Ecke stehen, unter einer nackten Glühbirne, es hält sich die Augen zu. Dazu der Satz: "Niemand darf der Folter oder grausamer oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden."