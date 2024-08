Nürnberger Studierende holen mit Filmen internationale Preise

Internationalen Erfolg für ihre Arbeiten feierten Studierende für Design der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm). Mit ihren Filmen konnten sie auf renommierten Filmfestivals in den USA nun Preise und sehr gute Plätze erzielen. Allen voran das Musikvideo "Sweet Dreams" und ein Animationsfilm für Kinder über eine Schnecke.

Einsame Schnecke holt den Preis für Kinder-Kurz-Animations-Film

Der Animationsfilm namens "Slime on!" über eine kleine, einsame Schnecke feierte Premiere auf dem renommierten Flickers' Rhode Island International Film Festival (RIIFF) in den USA, teilte die Hochschule mit. Der Film wurde mit dem Grand Prize in der Kategorie "Children`s Short Animation" ausgezeichnet.

Wie die Hochschule schreibt, erzählt der animierte Kurzfilm für Kinder "auf bezaubernde Weise die Geschichte einer einsamen Schnecke, die auf der anderen Straßenseite eine andere Schnecke entdeckt und sich auf einen abenteuerlichen Weg voller Hindernisse begibt." Regie führten die Studierenden Long Huy Dao, Sophie Litvinenko und Ana Scheele, die das Projekt im vierten Semester im Modul Film & Animation umsetzten.

Weitere Filme aus Nürnberg im Halbfinale

Weitere Beiträge aus der Design-Fakultät schafften es beim selben Wettbewerb ins Halbfinale. Darunter war auch der Dokumentarfilm "Habibi", in dem es um die bewegende Geschichte von Faysal geht, der im Alter von fünf Jahren an Kinderlähmung erkrankte und trotz körperlicher Einschränkungen beschloss, eine Ausbildung zum Bademeister zu machen. Über seinen beeindruckenden Weg des Syrers haben wir auch auf BR24 berichtet.

Ebenfalls Semifinalisten waren die beiden Animationsfilme "How to make a lemoncake" und "A pair of socks".

California Music Video Award für Musikvideo "Sweet Dreams"

Preisgekrönt ist nun auch das Musikvideo "Sweet Dreams". Es erhielt bei den California Music Video Awards den "Spotlight Award" und war zudem in den Kategorien „Best Student Production“ und „Best Set Design“ nominiert. Zudem erreichte es gemeinsam mit dem ebenfalls an der Ohm entstandenen Musikvideo "Sugar Rush" das Finale des London Music Video Festivals.