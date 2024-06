Deutschlandfinale der World Robot Olympiad in Passau

Im niederbayerischen Passau findet heute und morgen das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad statt. Das ist ein internationaler Schülerwettbewerb, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Lego-Roboter bauen und programmieren müssen, der dann autonom verschiedene Aufgaben lösen muss. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat den Wettbewerb am Vormittag offiziell eröffnet.

136 Teams wollen sich für internationale Wettbewerbe qualifizieren

In der Passauer Dreiländerhalle sind insgesamt 136 Teams in verschiedenen Wettbewerbskategorien am Start. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen neun und 19 Jahre alt, sie haben sich in deutschlandweit insgesamt rund 50 Qualifikationswettbewerben durchgesetzt. Über das Deutschlandfinale, das zum zweiten Mal in Passau über die Bühne geht, qualifizieren sich insgesamt 24 Teams für die Europameisterschaft im italienischen Brescia und die Weltmeisterschaft in Izmir in der Türkei.

Deggendorfer Team zählt zu den Favoriten

Als Favoriten auf den Deutschen Meistertitel gelten die Gebrüder Julian und Bastian Brumbi aus dem niederbayerischen Deggendorf. Sie haben sich seit 2019 jeweils fürs Weltfinale qualifiziert und dort im vergangenen Jahr Silber gewonnen. Ihr Legoroboter besteht aus rund 300 Einzelteilen. "Die erste Herausforderung ist, den Roboter möglichst schnell zusammenzubauen", erklärt Bastian Brumbi. Denn kein Team darf einen fertigen Roboter an den Start bringen. Für Aufbau und die Feinjustierung vor dem ersten Wertungslauf sind zwei Stunden Zeit. Die Brumbis schaffen die Montage ihres Roboters in weniger als acht Minuten – und haben so mehr Zeit, um das Programm anzupassen. Ihr Roboter muss auf einem Spielfeld verschiedene Legosteine stapeln, verschieben und nach Farbe sortieren. Die Teilnehmer kennen dabei nur einen Teil der Aufgabe.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Teilnehmer für MINT-Themen zu begeistern und sie zu motivieren, eine Ausbildung oder ein Studium im technischen Bereich zu beginnen.