Neues Museum Nürnberg mit spektakulärem Jubiläumsprogramm

Im Jahr 2000 wurde das Neue Museum Nürnberg (NMN) eröffnet – 2025 feiert das Museum ein Jahr lang mit 12 Ausstellungen sein 25-jähriges Jubiläum. In einer Mitteilung heißt es, das Jubiläumsprogramm solle die Vielfalt sämtlicher Kunstgattungen erlebbar machen. Die Ausstellungen reichen von Malerei und Zeichnungen über Videoarbeiten und Design bis hin zu Wasserspielen.

Wasserfontänen vor dem Museum

Dafür wird der begehbare Brunnen von Jeppe Hein erneut auf dem Klarissenplatz installiert. Auch aktuelle gesellschaftliche Themen werden behandelt, beispielsweise in der Ausstellung „Was kann Design?“ wird ganzheitlichen Ansätzen von ökologischen Kreisläufen und den Bedürfnissen unseres Zusammenlebens nachgegangen.

International und regional

Gezeigt werden sowohl die Werke internationaler Stars wie dem MAGNUM-Fotografen Martin Parr oder den Künstlerinnen Pipilotti Rist und Yayoi Kusama aus der Schweiz und Japan, aber auch von aufstrebenden Talenten wie den beiden aus Nürnberg stammenden Künstlern, dem Designer Daniel Widrig und dem Dokumentarfotografen Jan A. Staiger. Gemeinsam mit dem 1.FCN zu dessen 125-jährigen Jubiläum wird es eine Ausstellung zu den Ritualen rund um Fußballspiele von der Hamburger Künstlerin Aleen Solari geben.

Publikum steht im Mittelpunkt

Transparenz und Offenheit seien von Beginn an auch in der Architektur des Gebäudes von Volker Staab eingeschrieben gewesen. In den 25 Jahren seien neue Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Partizipation, Relevanz und Barrierefreiheit hinzugekommen. Der Blick werde nun stärker auf die Besuchenden gerichtet, deshalb sei der lebendige kulturelle Austausch mit dem Publikum zu einem zentralen Bestandteil des NMN geworden. Seit 2010 verfolge das Neue Museum eine dreiteilige Strategie aus klassischer Museumsarbeit, einem Vermittlungsprogramm und einem Veranstaltungsprogramm, dass das Haus als lebendigen kulturellen Ort in Nürnberg präsentiert.